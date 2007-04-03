один из них и не молчу на днях почитал "крупного инсайдера" у которого 160т. подписчиков. пишет шо докупил эфир па 230 и в его портфеле его 70%. предрекает скорый конец доминации битка, а эфир даст 10х
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:54
один из них и не молчу на днях почитал "крупного инсайдера" у которого 160т. подписчиков. пишет шо докупил эфир па 230 и в его портфеле его 70%. предрекает скорый конец доминации битка, а эфир даст 10х
Востаннє редагувалось чик в Пон 16 вер, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:05
Чик,ну кто Вас за язык тянул?? Я ж не Вас имел ввиду,а форумного дурковатого MINA(минщика),который на 100$ в день еле-еле выживает в наших украинских джунглях эдакий,ПОХовский маугли а теперь,острожно-осторжно набирает позу снова,бо одно место бо-бо до сих пор очевидно
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:10
osafly
так я ж простой, как 5 копеек и пачти никогда не вру, особенно в последнее время.
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:21
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19
Додано: Пон 16 вер, 2024 18:05
Я от думаю чи не зайти б, наприклад, в шорт на рівні десь 60+. Бо прогнозують велику рецесію вже скоро. Але ніколи такого не робив. На бичій стороні зрозуміло - в тебе на руках хоч і віртуальний/цифровий, але все ж продукт. Який можна вивести з біржі на холодний гаманець, навіть розрахуватися ним десь і т.п. А що робити з позицією вниз? Це ж якщо застрянеш надовго, то з цією біржею тільки?
Додано: Вів 17 вер, 2024 02:00
The_Rebel
ну раз великая рецессия, то на таком событии грех не поставить и десятое плече с кросс маржой. а за время можете не переживать - надолго с шортом вы точно не застрянете
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