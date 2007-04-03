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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3455345634573458
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:54

  osafly написав:У нас есть тут умники,сделавшие Х10 на альтах,в отрицательной прогрессии-да только молчат...

один из них и не молчу :) на днях почитал "крупного инсайдера" у которого 160т. подписчиков. пишет шо докупил эфир па 230 и в его портфеле его 70%. предрекает скорый конец доминации битка, а эфир даст 10х :mrgreen:
Востаннє редагувалось чик в Пон 16 вер, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:05

  чик написав:
  osafly написав:У нас есть тут умники,сделавшие Х10 на альтах,в отрицательной прогрессии-да только молчат...

один из них и не молчу :)


Чик,ну кто Вас за язык тянул?? :lol: :mrgreen: Я ж не Вас имел ввиду,а форумного дурковатого MINA(минщика),который на 100$ в день еле-еле выживает в наших украинских джунглях :D эдакий,ПОХовский маугли 8) а теперь,острожно-осторжно набирает позу снова,бо одно место бо-бо до сих пор очевидно
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:10

osafly
так я ж простой, как 5 копеек и пачти никогда не вру, особенно в последнее время.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:21

  чик написав:osafly
так я ж простой, как 5 копеек и пачти никогда не вру, особенно в последнее время.


Ну,не договаривать-не значит врать :D
Так Ваш ютубер ждет эфир по 20К получается...Интэрэсно...капа Эфира тогда будет почти 3трлн баксов.Дурко якийсь
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19

  osafly написав:Дурко якийсь

похоже на то. он в тг. меня количество подписчиков удивило, кстати оно регулярно меняется - сча меньше стало: Миллион на гемах [ETH]
надо было спросить Вкладчик1234 - заблокирован бессрочно...
Ну,не договаривать-не значит врать :D

простота, хуже воровства :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:05

  Дюрі-бачі написав:The_Rebel Ну от, з гривневих ОВДП вийшов влітку, з валютних вийду в жовтні-листопаді, можливо б і з нерухомості треба на піці вийти, але жити в чужому не комфортно...

Я от думаю чи не зайти б, наприклад, в шорт на рівні десь 60+. Бо прогнозують велику рецесію вже скоро. Але ніколи такого не робив. На бичій стороні зрозуміло - в тебе на руках хоч і віртуальний/цифровий, але все ж продукт. Який можна вивести з біржі на холодний гаманець, навіть розрахуватися ним десь і т.п. А що робити з позицією вниз? Це ж якщо застрянеш надовго, то з цією біржею тільки?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 02:00

The_Rebel
ну раз великая рецессия, то на таком событии грех не поставить и десятое плече с кросс маржой. а за время можете не переживать - надолго с шортом вы точно не застрянете
spacemachine
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:18

  spacemachine написав:The_Rebel
ну раз великая рецессия, то на таком событии грех не поставить и десятое плече с кросс маржой. а за время можете не переживать - надолго с шортом вы точно не застрянете

Очень заманчиво))) Сам бы взял, но не могу - религия и мама не разрешает :mrgreen:
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