|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:13
Velz
удачи с покупкой па 20т. только это может случится не скоро, а может и вообще не произойти. при этом ваша гривна и дальше продолжит обесцениваться...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6513 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|116310
|255642766
|
|
|7978
|23221497
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110461
|