Velz
удачи с покупкой па 20т. только это может случится не скоро, а может и вообще не произойти. при этом ваша гривна и дальше продолжит обесцениваться...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:13
Velz
удачи с покупкой па 20т. только это может случится не скоро, а может и вообще не произойти. при этом ваша гривна и дальше продолжит обесцениваться...
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:45
Чик,по 20К будет по любому...Такой огромный ГЭП более чем в тысячу баксов,не может остаться незакрытым..Вопрос-когда??Но есть еще с 20года незакрытый на 9800...Но там небольшой,всего пара сотен баксов...Я еще в 21году при цене битка в 58-60К говорил,что мы туда пойдем....Не дошли,порядка 6тыс...Тогда еще "Венский маргинал" тут на задницу падал,доказывал что я "сумасшедший" и такого быть не может и оно будет бесконечно рости...это второе золото и даже лучше,а американский аутист-Догофил=гений современности,аки Леонардо Да Винчи,разве что картин не пишет
Додано: Сер 18 вер, 2024 12:04
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