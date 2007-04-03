Velz
удачи с покупкой па 20т. только это может случится не скоро, а может и вообще не произойти. при этом ваша гривна и дальше продолжит обесцениваться...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:13
Velz
удачи с покупкой па 20т. только это может случится не скоро, а может и вообще не произойти. при этом ваша гривна и дальше продолжит обесцениваться...
Додано: Сер 18 вер, 2024 11:45
Чик,по 20К будет по любому...Такой огромный ГЭП более чем в тысячу баксов,не может остаться незакрытым..Вопрос-когда??Но есть еще с 20года незакрытый на 9800...Но там небольшой,всего пара сотен баксов...Я еще в 21году при цене битка в 58-60К говорил,что мы туда пойдем....Не дошли,порядка 6тыс...Тогда еще "Венский маргинал" тут на задницу падал,доказывал что я "сумасшедший" и такого быть не может и оно будет бесконечно рости...это второе золото и даже лучше,а американский аутист-Догофил=гений современности,аки Леонардо Да Винчи,разве что картин не пишет
Додано: Сер 18 вер, 2024 12:04
ну я том же - это кратко-средне срок или х.з. надо ж ещё дожить, ну и на 70-80т. шансов сходить не меньше когда нить
у чела куева туча гриши лежит и обесценивается. по какому курсу он собирается потом покупать юстд - па 37+ ? ты ж понимаешь я купленное па 50-60т. на споте за 20 не отдам и всё равно дождусь 70-150т. чтобы окупить убытки по альтам и шо то заработать - главное дожить и сохранить...
ну и конечно наблюдать, как скачут тудои-сюдои альты сча при цене битка 20т. не буду = придётся расчехлять н.з.
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:25
может уже писал, нарвался на канал в т.г. не помню как
@gemsmillion Миллион на гемах [ETH] не пойму, как к этому относиться - у него все дома количество подписчиков постоянно меняется, было пачти 2миллиона. сча покупает какой то RISE за эфир, только что появилась надпись скам после названия канала = пипец какой то, засрали всё криптохернёй... тысячи тапалок, скама и т.п. уже под 2тысячи разных названий крипты и плодятся аки вши.
Додано: Сер 18 вер, 2024 17:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Если скупает какую то хрень,да еще на PancakeSwap(по другому и быть не может)-канал продал аферистам и те от его имени,фигачат скам,который сами же и создали.Эта схема стара уже как мир...Я не знаю,кто уже может повестись на это..Выкиньте Чик тот канал в мусорник и не заморачивайтесь..
Додано: Сер 18 вер, 2024 17:45
Холодний гаманець
Які є найкращими з безпеки,які можна купити в Україні,бажано вказати модель та причини чому саме висока оцінка якості.
Додано: Сер 18 вер, 2024 18:50
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