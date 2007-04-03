вы пишите шо схема стара, а я первый раз нарвался. заморачиваться не собираюсь и участвовать естесно не буду, но спецом оставлю глянуть потом, чем это всё закончится...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:14
Додано: Чет 19 вер, 2024 12:18
Закончится тем,что дурачки накупят фантиков,которые не возможно продать(ибо это прописано в контракте самой монеты-они же ее и создают на PancakeSwap) ее можно купить-но невозможно продать нигде...Автор схемы скажет в конце,извините-это действительно был скам...или какие то проблемы возникли с проектом,что его не залистили на Бинанс ОКХ и Байбит...Что он сам потерял кучу денег...Скажет-это был опыт,после которого все станут "сильнее-мудрее-здоровее" и что это нужно просто пережить и идти дальше по жизни И это в лучшем случае.В худшем-просто пропадет,канал как резиновое изделие использован-все...Все заработали,бывший владелец канала-продавший его и схематозники...Если канал раскручен был,с десятками тысяч подписчиков,его стоимость могла достигать 20-50тыс баксов в среднем...Заработок аферистов,от нескольких сотен тыс баксов(раньше был в среднем)Но это уже старо как мир...Мало кто на эту хрень уже ведется...Пик был пару лет назад
Додано: Нед 22 вер, 2024 20:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Мой друг послушал какого-то криптоблогера, заявившего,что тот у кого есть хоть 0,01 битка в 2033 станут долларовыми миллионерами. Посмеялся и купил, 630 баксов не деньги-а вдруг! Все таки в наших условиях сейчас биток надежнее даже наличного доллара, если разослать криптованные ключи в разные места- хоть те родственники,кто будут знать пароль,смогут поиметь эти бабки в случае прилета ракеты. В общем биток таки да, но нужно ждать провала. Очень большого провала,и тогда брать. В целом план лет на 5-8 выходит.
Додано: Нед 22 вер, 2024 21:23
Читав новину як голову держспецзв'язку впіймали,робили обшук,отримали доступ до криптогаманця з великими статками
Додано: Нед 22 вер, 2024 21:57
Кроме как втюхать что-то под соусом такого прогноза или привлечь к себе внимание, ничего нет - где мы, а где 2033 год???? Как известно, прогнозы давать - не мешки носить)))
Нам решения нужно принимать здесь и сейчас - подобная информация лично мне ничем не поможет.
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