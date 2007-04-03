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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3457345834593460
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:14

  osafly написав:Выкиньте Чик тот канал в мусорник и не заморачивайтесь..

вы пишите шо схема стара, а я первый раз нарвался. заморачиваться не собираюсь и участвовать естесно не буду, но спецом оставлю глянуть потом, чем это всё закончится...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:18

  чик написав:вы пишите шо схема стара, а я первый раз нарвался. заморачиваться не собираюсь и участвовать естесно не буду, но спецом оставлю глянуть потом, чем это всё закончится...


Закончится тем,что дурачки накупят фантиков,которые не возможно продать(ибо это прописано в контракте самой монеты-они же ее и создают на PancakeSwap) ее можно купить-но невозможно продать нигде...Автор схемы скажет в конце,извините-это действительно был скам...или какие то проблемы возникли с проектом,что его не залистили на Бинанс :lol: ОКХ и Байбит...Что он сам потерял кучу денег...Скажет-это был опыт,после которого все станут "сильнее-мудрее-здоровее" и что это нужно просто пережить и идти дальше по жизни :mrgreen: И это в лучшем случае.В худшем-просто пропадет,канал как резиновое изделие использован-все...Все заработали,бывший владелец канала-продавший его и схематозники...Если канал раскручен был,с десятками тысяч подписчиков,его стоимость могла достигать 20-50тыс баксов в среднем...Заработок аферистов,от нескольких сотен тыс баксов(раньше был в среднем)Но это уже старо как мир...Мало кто на эту хрень уже ведется...Пик был пару лет назад
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Мой друг послушал какого-то криптоблогера, заявившего,что тот у кого есть хоть 0,01 битка в 2033 станут долларовыми миллионерами. Посмеялся и купил, 630 баксов не деньги-а вдруг! Все таки в наших условиях сейчас биток надежнее даже наличного доллара, если разослать криптованные ключи в разные места- хоть те родственники,кто будут знать пароль,смогут поиметь эти бабки в случае прилета ракеты. В общем биток таки да, но нужно ждать провала. Очень большого провала,и тогда брать. В целом план лет на 5-8 выходит.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:23

  Velz написав:Мой друг послушал какого-то криптоблогера, заявившего,что тот у кого есть хоть 0,01 битка в 2033 станут долларовыми миллионерами. Посмеялся и купил, 630 баксов не деньги-а вдруг! Все таки в наших условиях сейчас биток надежнее даже наличного доллара, если разослать криптованные ключи в разные места- хоть те родственники,кто будут знать пароль,смогут поиметь эти бабки в случае прилета ракеты. В общем биток таки да, но нужно ждать провала. Очень большого провала,и тогда брать. В целом план лет на 5-8 выходит.

Читав новину як голову держспецзв'язку впіймали,робили обшук,отримали доступ до криптогаманця з великими статками
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:57

  Velz написав:Мой друг послушал какого-то криптоблогера, заявившего,что тот у кого есть хоть 0,01 битка в 2033 станут долларовыми миллионерами. Посмеялся и купил, 630 баксов не деньги-а вдруг! Все таки в наших условиях сейчас биток надежнее даже наличного доллара, если разослать криптованные ключи в разные места- хоть те родственники,кто будут знать пароль,смогут поиметь эти бабки в случае прилета ракеты. В общем биток таки да, но нужно ждать провала. Очень большого провала,и тогда брать. В целом план лет на 5-8 выходит.

Кроме как втюхать что-то под соусом такого прогноза или привлечь к себе внимание, ничего нет - где мы, а где 2033 год???? Как известно, прогнозы давать - не мешки носить)))
Нам решения нужно принимать здесь и сейчас - подобная информация лично мне ничем не поможет.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:30


Taras Kotov
Люди тапали хом'яка в надії розрахуватись по боргам за нфт.
Нфт люди купували щоб закрити борги за результатами технічного аналізу перспективних трендів у крипті.
Технічним аналізом трендів крипти займались для того щоб відбити інвестиції у перспективні інтегратори смарт-контрактів.
Інвестиції у смарт-контракти були викликані деякими проблемами з економічним надбанням від ІСО.
Вкладатись в ІСО змусила серйозна занепокоєність у швидкому заробітку на ниві блокчейн-архітектур.
Блокчейн архітектури були потрібні аби віддати лаве Сурену, інституційному інвестору нового інтернет-магазину спортпіту в Жашкові.
Інтернет-магазин спортпіту в Жашкові - це таран зі світу високих фінансів (торгівлі Форекс) у світ стабільного роздрібного бізнесу.
Ця історія могла б нас навчити, що одних і тих самих довбнів можна побрити 6-7 разів підряд.
Але не навчить.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 08:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Velz написав:у кого есть хоть 0,01 битка в 2033 станут долларовыми миллионерами.
Після запуску ETF можна забути про ікси. ИМХО
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 12:25

  Velz написав: В целом план лет на 5-8 выходит.


За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:25

  osafly написав:
  Velz написав: В целом план лет на 5-8 выходит.

.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции


Как вариант.Знал бы прикуп- жил бы Штатах,хе-хе.
Velz
 
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