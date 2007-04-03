Додано: Чет 19 вер, 2024 12:18

чик написав: вы пишите шо схема стара, а я первый раз нарвался. заморачиваться не собираюсь и участвовать естесно не буду, но спецом оставлю глянуть потом, чем это всё закончится... вы пишите шо схема стара, а я первый раз нарвался. заморачиваться не собираюсь и участвовать естесно не буду, но спецом оставлю глянуть потом, чем это всё закончится...

Закончится тем,что дурачки накупят фантиков,которые не возможно продать(ибо это прописано в контракте самой монеты-они же ее и создают на PancakeSwap) ее можно купить-но невозможно продать нигде...Автор схемы скажет в конце,извините-это действительно был скам...или какие то проблемы возникли с проектом,что его не залистили на БинансОКХ и Байбит...Что он сам потерял кучу денег...Скажет-это был опыт,после которого все станут "сильнее-мудрее-здоровее" и что это нужно просто пережить и идти дальше по жизниИ это в лучшем случае.В худшем-просто пропадет,канал как резиновое изделие использован-все...Все заработали,бывший владелец канала-продавший его и схематозники...Если канал раскручен был,с десятками тысяч подписчиков,его стоимость могла достигать 20-50тыс баксов в среднем...Заработок аферистов,от нескольких сотен тыс баксов(раньше был в среднем)Но это уже старо как мир...Мало кто на эту хрень уже ведется...Пик был пару лет назад