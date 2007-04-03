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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3458345934603461 Додано: Вів 24 вер, 2024 19:40 Netz написав: osafly написав: Velz написав: В целом план лет на 5-8 выходит. В целом план лет на 5-8 выходит.



За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции



За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции

И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной Velz Повідомлень: 48 З нами з: 11.09.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3458345934603461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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