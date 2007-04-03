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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3458345934603461
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:40

  Netz написав:
  osafly написав:
  Velz написав: В целом план лет на 5-8 выходит.


За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции


За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции

И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной :(
Velz
 
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