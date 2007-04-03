Додано: Вів 24 вер, 2024 22:10

Netz написав: Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции

Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитовНо они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?Это гениально