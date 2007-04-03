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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3458345934603461 Додано: Вів 24 вер, 2024 19:40 Netz написав: osafly написав: Velz написав: В целом план лет на 5-8 выходит. В целом план лет на 5-8 выходит.



За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции



За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции

И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной Velz Повідомлень: 46 З нами з: 11.09.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 22:10 Netz написав: Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции



Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитов Но они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин? Это гениально Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитовНо они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?Это гениально osafly

Повідомлень: 1755 З нами з: 29.05.14 Подякував: 131 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 23:25 Netz Сравнение примерно как дефолт Зимбабве и США. Первый никто не заметит, а второй потрясет весь мир со сворачиванием рынков, цепными дефолтами и возможными военными конфликтами(войнами?) во всем мире. Рашатудей смотриш ? Rack Повідомлень: 669 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 вер, 2024 23:27 Velz написав: И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной тебе наверное еще мало лет, ибо таким "сенсациям" уже пол века - все хоронят-хоронят, пока самих не закапывают.. тебе наверное еще мало лет, ибо таким "сенсациям" уже пол века - все хоронят-хоронят, пока самих не закапывают.. Rack Повідомлень: 669 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2024 06:38 osafly написав: Netz написав: Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции



Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитов Но они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин? Это гениально Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитовНо они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?Это гениально



Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.

Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом. Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом. sens

Повідомлень: 17856 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2024 07:12 Rack написав: Netz Сравнение примерно как дефолт Зимбабве и США. Первый никто не заметит, а второй потрясет весь мир со сворачиванием рынков, цепными дефолтами и возможными военными конфликтами(войнами?) во всем мире. Рашатудей смотриш ? Сравнение примерно как дефолт Зимбабве и США. Первый никто не заметит, а второй потрясет весь мир со сворачиванием рынков, цепными дефолтами и возможными военными конфликтами(войнами?) во всем мире. Рашатудей смотриш ?

Ну давай тогда сузим тему до бумажного? Ну давай тогда сузим тему до бумажного? Netz Повідомлень: 10 З нами з: 20.05.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2024 07:44 osafly



страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями

и огромным долгом, с которым нужно что-то решать



А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???

Лари Финк еще стоит. Живой.



Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли??

Биткоин - источник интереса к доллару



Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию

Такие инвестиции не всегда успешны. Кроме того, это подпитывает огромный долг, с которым нужно что-то решать.



И что с того что они его нафигачили???

Это приводит к огромному долгу, с которым нужно что-то решать.



Это гениально Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?Это гениально

Инвестирую в фиат только то, что не жалко потерять и огромным долгом, с которым нужно что-то решатьЛари Финк еще стоит. Живой.Биткоин - источник интереса к долларуТакие инвестиции не всегда успешны. Кроме того, это подпитывает огромный долг, с которым нужно что-то решать.Это приводит к огромному долгу, с которым нужно что-то решать.Инвестирую в фиат только то, что не жалко потерять Netz Повідомлень: 10 З нами з: 20.05.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3458345934603461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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