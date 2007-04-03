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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:40
Netz написав: osafly написав: Velz написав:
В целом план лет на 5-8 выходит.
За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на стоимости электричества и оборудования,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже добыто сколько там...90% от общего числа??Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезным оборудованием на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными кодами...И придумывать что нибудь другое,более современное..Нвидиа,Битмайн и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи.Биток-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции
За 5-8 лет,эта хрень уже устареет окончательно...Она и сейчас уже,мягко говоря-не очень и совершенно не понятно,для чего вообще нужна.Цена зиждится только на впареной необходимости вести в нем расчеты,которые тратят на эту бесполезную муйню..А его уже напечатано сколько там... и вот с понижением ставки печатный станок снова запустится ?Ну,еще пару лет..и нужно эту аферу сворачивать,как по мне...Оставить миллионы дятлов с бесполезнымы бумажками на миллиарды баксов,и миллионы дурачков с никому не нужными цифрами в банках...И придумывать что нибудь другое,более современное..ФРС и иже с ними,просто ночами уже не спят,обдумывая планы на этот счет,тут к бабке не ходи. Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции
И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной
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Velz
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Додано: Вів 24 вер, 2024 22:10
Netz написав:
Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции
Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитов
Но они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?
Это гениально
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osafly
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:25
Netz Сравнение примерно как дефолт Зимбабве и США. Первый никто не заметит, а второй потрясет весь мир со сворачиванием рынков, цепными дефолтами и возможными военными конфликтами(войнами?) во всем мире. Рашатудей смотриш ?
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Rack
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Додано: Вів 24 вер, 2024 23:27
Velz написав:
И это вариант! Все может быть,ничто не вечно под луной
тебе наверное еще мало лет, ибо таким "сенсациям" уже пол века - все хоронят-хоронят, пока самих не закапывают..
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Додано: Сер 25 вер, 2024 06:38
osafly написав: Netz написав:
Доллар-это дремучая,древняя хрень и нет в ней на данный момент ничего гениального-одни лишь спекуляции
Сравнили х... с пальцем.За долларом стоит страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями..А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли?? Ну-ну...Когда он епнется в очередной раз % на 80 от хаев,почему то эти мысли уходят из голов самых ярых его сторонников на время.То что американский валютный запас состоит на 82 или 84% из натурального золота-всем известно.Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию-ну за чей то счет ведь надо жить и устраивать жизнь своего общества.Америка-это страна финансовых гениев,хоть и паразитов
Но они гениально приспособились паразитировать,в отличии от неприкаянных и недоделанных стран-не будем тыкать пальцем.И что с того что они его нафигачили???Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?
Это гениально
Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.
Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом.
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sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 07:12
Rack написав:Netz
Сравнение примерно как дефолт Зимбабве и США. Первый никто не заметит, а второй потрясет весь мир со сворачиванием рынков, цепными дефолтами и возможными военными конфликтами(войнами?) во всем мире. Рашатудей смотриш ?
Ну давай тогда сузим тему до бумажного?
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Netz
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Додано: Сер 25 вер, 2024 07:44
osafly
страна с самой сильной и продвинутой экономикой,армией,финансовыми институциями
и огромным долгом, с которым нужно что-то решать
А что стоит за биткоином???Труп и былина о Сатоши Накомото?? Битмайн и Нвидиа-парящие свои майнеры???
Лари Финк еще стоит. Живой.
Да и при чем здесь доллар к биткоину...Биткоин-альтернатива доллару что ли??
Биткоин - источник интереса к доллару
Ну,а раздавать фантики по миру всяким бабуинам типа Африки и Украины и печатать его по желанию
Такие инвестиции не всегда успешны. Кроме того, это подпитывает огромный долг, с которым нужно что-то решать.
И что с того что они его нафигачили???
Это приводит к огромному долгу, с которым нужно что-то решать.
Вы его весь у себя выбросили??Собираете гривны на депозит,а часть перевели в биткоин?
Это гениально
Инвестирую в фиат только то, что не жалко потерять
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Netz
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Додано: Сер 25 вер, 2024 11:28
sens написав:
Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.
Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом.
У Вас просто дар,написать так-чтобы хрен чего кто понял
Что из всего вышенаписанного можно заключить
1.Биткоин придумал не Сатоши Накомото,а СССР и внедрил его в ощадбанк чтобы отобрать и обесценить сбережения СССРунов
2.Тут уж в вариантами
а.) Вы отапливаете свой дом БУ майнерами,в прямом смысле слова...Скупаете их,хе-рачите на части и сжигаете в топке
как дьявольский атрибут современности и вам кажется что отапливать так дешевле домик в деревне..
б.) Живете за містом,потому сделали себе майнинг ферму и ею отапливаете жилье
в.) Из за дешевого материала для отапливания жилья за городом(из говна и веток из близлижайших посадок) Вы перебрались за город и майните,холдите крипту в уединении
Нужное выбрать и подчеркнуть
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osafly
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:03
Netz написав:
и огромным долгом, с которым нужно что-то решать
Кому нужно? Вам? У доллара все отлично, ему ничего решать не надо. он до сих пор лидирует в расчетах не смотря на потуги биткоинов и Китая с Саудитами
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dimo_0n
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Netz
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