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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3459346034613462
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну и что???Что с того??У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов. Даже у золота есть инфляция,а у серебра какая инфляция со времен Римской Империи...О-О...Когда то серебро было дороже золота...
Инфляция-двигатель прогресса и развития,если она под контролем..А не как в Зимбабве..И в Украине..Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной и всеми нами,если бы не миллиардные вливания и помощь...Сколько бы стоила самая красивая по отношению к самому "девальвируемому зеленому" и сколько пачек своей гривны,Вам бы пришлось возить на кравчучке в банковский депозитарий,ячейка в которой была бы с сарай :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38

osafly

У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов.

У Биткоина - нет

Даже у золота есть инфляция

Да, примерно 2% в год. В отличие от золота, биткоина нельзя добыть больше, стимулируя майнеров, когда его цена на пике

Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной

Зачем на это смотреть?
Netz
 
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