|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:31
Ну и что???Что с того??У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов. Даже у золота есть инфляция,а у серебра какая инфляция со времен Римской Империи...О-О...Когда то серебро было дороже золота...
Инфляция-двигатель прогресса и развития,если она под контролем..А не как в Зимбабве..И в Украине..Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной и всеми нами,если бы не миллиардные вливания и помощь...Сколько бы стоила самая красивая по отношению к самому "девальвируемому зеленому" и сколько пачек своей гривны,Вам бы пришлось возить на кравчучке в банковский депозитарий,ячейка в которой была бы с сарай
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38
osafly
У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов.
У Биткоина - нет
Даже у золота есть инфляция
Да, примерно 2% в год. В отличие от золота, биткоина нельзя добыть больше, стимулируя майнеров, когда его цена на пике
Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной
Зачем на это смотреть?
-
Netz
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20.05.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|116391
|255722550
|
|
|7978
|23224302
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110611
|
|