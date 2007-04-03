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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:31
Ну и что???Что с того??У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов. Даже у золота есть инфляция,а у серебра какая инфляция со времен Римской Империи...О-О...Когда то серебро было дороже золота...
Инфляция-двигатель прогресса и развития,если она под контролем..А не как в Зимбабве..И в Украине..Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной и всеми нами,если бы не миллиардные вливания и помощь...Сколько бы стоила самая красивая по отношению к самому "девальвируемому зеленому" и сколько пачек своей гривны,Вам бы пришлось возить на кравчучке в банковский депозитарий,ячейка в которой была бы с сарай
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osafly
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38
osafly
У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов.
У Биткоина - нет
Даже у золота есть инфляция
Да, примерно 2% в год. В отличие от золота, биткоина нельзя добыть больше, стимулируя майнеров, когда его цена на пике
Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной
Зачем на это смотреть?
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Netz
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Додано: Сер 25 вер, 2024 12:48
Понятно. Адепты крипты, с прокаченными навыками экономистов из тиктоков. Грайтесь.
По инфляции. Вы можете дать определение термину хоть?
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dimo_0n
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:05
dimo_0n
Понятно. Адепты крипты, с прокаченными навыками экономистов из тиктоков. Грайтесь.
По теме дискуссии есть что сказать?
По инфляции. Вы можете дать определение термину хоть?
Вы препод? Мой тэйк изложен в постах выше? В чем Ваш?
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:15
Ок, попробую объяснить на пальцах:
1) Когда такие товары, как электроенергия, комплектуха для асиков, провода, проекты электростанций, исследования\разработки в области добычи енергоресурсов будут оплачиваться в биткоинах - вот тогда можно будет о чем то говорить. А это первые из услуг\ресурсов которые необходимы для существования вашей экосистемы крипты. Работники в банках получают фиат. Операторы станков, что печатают фиат - тоже получают ЗП в фиате.. Инвестиции на постройку основных средств - в фиате. Кредиты на расширения производств - в фиате. Добыча золота, кстати - тоже оплачивается фиатом, а не золотом... Сами подумайте почему.
2) Уже добыта львиная доля битка. Чет там добивают до последнего блока. Ок. Но криптомонеты, кроме как на бирже и теневухе - особо нигде не учавствуют. Если будут добыты ВСЕ биткоины, и они будут рассредоточены между людьми. Где брать крипто-деньги на кредитование? Ну это про тот самый ссудный процент разговор. Т.е. условному мне нужно взять у условного тебя 100 биткоинов, расширить производство, и вернуть тебе 105 биткоинов. Где возьмутся эти 5 биткоинов? ))) Или кредитование будет под 0%? Это резко затормозит развитие технологий и прочего. Потому как все будут не расширять сейчас, а копить годами чтобы потом расширить, а никто давать в долг не будет, ибо зачем давать в долг под 0%?
Неужели этого не рассказывают на криптомарафонах?
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dimo_0n
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:30
osafly написав: sens написав:
Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.
Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом.
У Вас просто дар,написать так-чтобы хрен чего кто понял
Что из всего вышенаписанного можно заключить
1.Биткоин придумал не Сатоши Накомото,а СССР и внедрил его в ощадбанк чтобы отобрать и обесценить сбережения СССРунов
2.Тут уж в вариантами
а.) Вы отапливаете свой дом БУ майнерами,в прямом смысле слова...Скупаете их,хе-рачите на части и сжигаете в топке
как дьявольский атрибут современности и вам кажется что отапливать так дешевле домик в деревне..
б.) Живете за містом,потому сделали себе майнинг ферму и ею отапливаете жилье
в.) Из за дешевого материала для отапливания жилья за городом(из говна и веток из близлижайших посадок) Вы перебрались за город и майните,холдите крипту в уединении
Нужное выбрать и подчеркнуть
1 . Біткоїн було порівняно з бульбашкою , як в СРСР заощадження.
2. Опалення працює лише 4-5 місяців.
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sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:30
dimo_0n
1) Когда такие товары, как электроенергия, комплектуха для асиков, провода, проекты электростанций, исследования\разработки в области добычи енергоресурсов будут оплачиваться в биткоинах - вот тогда можно будет о чем то говорить. А это первые из услуг\ресурсов которые необходимы для существования вашей экосистемы крипты. Работники в банках получают фиат. Операторы станков, что печатают фиат - тоже получают ЗП в фиате.. Инвестиции на постройку основных средств - в фиате. Кредиты на расширения производств - в фиате. Добыча золота, кстати - тоже оплачивается фиатом, а не золотом... Сами подумайте почему.
Доллар будет существовать. Биткоин - источник интереса к доллару
2) Уже добыта львиная доля битка. Чет там добивают до последнего блока. Ок. Но криптомонеты, кроме как на бирже и теневухе - особо нигде не учавствуют. Если будут добыты ВСЕ биткоины, и они будут рассредоточены между людьми. Где брать крипто-деньги на кредитование? Ну это про тот самый ссудный процент разговор. Т.е. условному мне нужно взять у условного тебя 100 биткоинов, расширить производство, и вернуть тебе 105 биткоинов. Где возьмутся эти 5 биткоинов? ))) Или кредитование будет под 0%? Это резко затормозит развитие технологий и прочего. Потому как все будут не расширять сейчас, а копить годами чтобы потом расширить, а никто давать в долг не будет, ибо зачем давать в долг под 0%?
Эту функцию будет выполнять фиат, на графике выше его судьба. Биткоин - источник интереса к доллару, который может замедлить его угасание.
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Netz
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Додано: Сер 25 вер, 2024 13:41
Netz написав:
Биткоин - источник интереса к доллару
Раскройте, я чтото не понимаю. Звучит как МММ - источник интереса к рублю. Какой интерес? На основании чего? Чтобы что? Доллар и так интересен в мире. Как и золото. Как сюда приплели биткоин, который инфляции не подвержен? Ну не подвержен, какой в нем итоговый смысл? Чтоб скормить последующим держателям - шо будет тока дорожать?
Как только до хомячков(не тех шо тапают) дойдет, что вся экосистема крипты завязана на фиат и что крипту не засунуть в электронику и прочие штуки, как золото например - вот тогда настанет время продавать ))) А пока нужно загнать больше оленей. ИМХО.
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dimo_0n
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Додано: Сер 25 вер, 2024 14:18
dimo_0n
Доллар и так интересен в мире
Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.
Раскройте, я чтото не понимаю. Звучит как МММ - источник интереса к рублю. Какой интерес? На основании чего? Чтобы что?
Если очень кратко, то это будет работать по аналогии с нефтедолларом.
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Netz
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