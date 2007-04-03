Додано: Сер 25 вер, 2024 13:15

Ок, попробую объяснить на пальцах:



1) Когда такие товары, как электроенергия, комплектуха для асиков, провода, проекты электростанций, исследования\разработки в области добычи енергоресурсов будут оплачиваться в биткоинах - вот тогда можно будет о чем то говорить. А это первые из услуг\ресурсов которые необходимы для существования вашей экосистемы крипты. Работники в банках получают фиат. Операторы станков, что печатают фиат - тоже получают ЗП в фиате.. Инвестиции на постройку основных средств - в фиате. Кредиты на расширения производств - в фиате. Добыча золота, кстати - тоже оплачивается фиатом, а не золотом... Сами подумайте почему.



2) Уже добыта львиная доля битка. Чет там добивают до последнего блока. Ок. Но криптомонеты, кроме как на бирже и теневухе - особо нигде не учавствуют. Если будут добыты ВСЕ биткоины, и они будут рассредоточены между людьми. Где брать крипто-деньги на кредитование? Ну это про тот самый ссудный процент разговор. Т.е. условному мне нужно взять у условного тебя 100 биткоинов, расширить производство, и вернуть тебе 105 биткоинов. Где возьмутся эти 5 биткоинов? ))) Или кредитование будет под 0%? Это резко затормозит развитие технологий и прочего. Потому как все будут не расширять сейчас, а копить годами чтобы потом расширить, а никто давать в долг не будет, ибо зачем давать в долг под 0%?



Неужели этого не рассказывают на криптомарафонах?