|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:31
Ну и что???Что с того??У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов. Даже у золота есть инфляция,а у серебра какая инфляция со времен Римской Империи...О-О...Когда то серебро было дороже золота...
Инфляция-двигатель прогресса и развития,если она под контролем..А не как в Зимбабве..И в Украине..Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной и всеми нами,если бы не миллиардные вливания и помощь...Сколько бы стоила самая красивая по отношению к самому "девальвируемому зеленому" и сколько пачек своей гривны,Вам бы пришлось возить на кравчучке в банковский депозитарий,ячейка в которой была бы с сарай
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1758
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:38
osafly
У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов.
У Биткоина - нет
Даже у золота есть инфляция
Да, примерно 2% в год. В отличие от золота, биткоина нельзя добыть больше, стимулируя майнеров, когда его цена на пике
Давайте лучше посмотрим что бы было с украинской гривной
Зачем на это смотреть?
-
Netz
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 20.05.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 12:48
Понятно. Адепты крипты, с прокаченными навыками экономистов из тиктоков. Грайтесь.
По инфляции. Вы можете дать определение термину хоть?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:05
dimo_0n
Понятно. Адепты крипты, с прокаченными навыками экономистов из тиктоков. Грайтесь.
По теме дискуссии есть что сказать?
По инфляции. Вы можете дать определение термину хоть?
Вы препод? Мой тэйк изложен в постах выше? В чем Ваш?
-
Netz
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 20.05.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:15
Ок, попробую объяснить на пальцах:
1) Когда такие товары, как электроенергия, комплектуха для асиков, провода, проекты электростанций, исследования\разработки в области добычи енергоресурсов будут оплачиваться в биткоинах - вот тогда можно будет о чем то говорить. А это первые из услуг\ресурсов которые необходимы для существования вашей экосистемы крипты. Работники в банках получают фиат. Операторы станков, что печатают фиат - тоже получают ЗП в фиате.. Инвестиции на постройку основных средств - в фиате. Кредиты на расширения производств - в фиате. Добыча золота, кстати - тоже оплачивается фиатом, а не золотом... Сами подумайте почему.
2) Уже добыта львиная доля битка. Чет там добивают до последнего блока. Ок. Но криптомонеты, кроме как на бирже и теневухе - особо нигде не учавствуют. Если будут добыты ВСЕ биткоины, и они будут рассредоточены между людьми. Где брать крипто-деньги на кредитование? Ну это про тот самый ссудный процент разговор. Т.е. условному мне нужно взять у условного тебя 100 биткоинов, расширить производство, и вернуть тебе 105 биткоинов. Где возьмутся эти 5 биткоинов? ))) Или кредитование будет под 0%? Это резко затормозит развитие технологий и прочего. Потому как все будут не расширять сейчас, а копить годами чтобы потом расширить, а никто давать в долг не будет, ибо зачем давать в долг под 0%?
Неужели этого не рассказывают на криптомарафонах?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:30
osafly написав: sens написав:
Перший біткоїн був в СРСР, після розпаду він дорівнював нуль на ощадній книжці.
Я за всі роки незалежності окрім золота і валюти , з криптою зв'язався фактично через дешеве опалення за містом.
У Вас просто дар,написать так-чтобы хрен чего кто понял
Что из всего вышенаписанного можно заключить
1.Биткоин придумал не Сатоши Накомото,а СССР и внедрил его в ощадбанк чтобы отобрать и обесценить сбережения СССРунов
2.Тут уж в вариантами
а.) Вы отапливаете свой дом БУ майнерами,в прямом смысле слова...Скупаете их,хе-рачите на части и сжигаете в топке
как дьявольский атрибут современности и вам кажется что отапливать так дешевле домик в деревне..
б.) Живете за містом,потому сделали себе майнинг ферму и ею отапливаете жилье
в.) Из за дешевого материала для отапливания жилья за городом(из говна и веток из близлижайших посадок) Вы перебрались за город и майните,холдите крипту в уединении
Нужное выбрать и подчеркнуть
1 . Біткоїн було порівняно з бульбашкою , як в СРСР заощадження.
2. Опалення працює лише 4-5 місяців.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17858
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:30
dimo_0n
1) Когда такие товары, как электроенергия, комплектуха для асиков, провода, проекты электростанций, исследования\разработки в области добычи енергоресурсов будут оплачиваться в биткоинах - вот тогда можно будет о чем то говорить. А это первые из услуг\ресурсов которые необходимы для существования вашей экосистемы крипты. Работники в банках получают фиат. Операторы станков, что печатают фиат - тоже получают ЗП в фиате.. Инвестиции на постройку основных средств - в фиате. Кредиты на расширения производств - в фиате. Добыча золота, кстати - тоже оплачивается фиатом, а не золотом... Сами подумайте почему.
Доллар будет существовать. Биткоин - источник интереса к доллару
2) Уже добыта львиная доля битка. Чет там добивают до последнего блока. Ок. Но криптомонеты, кроме как на бирже и теневухе - особо нигде не учавствуют. Если будут добыты ВСЕ биткоины, и они будут рассредоточены между людьми. Где брать крипто-деньги на кредитование? Ну это про тот самый ссудный процент разговор. Т.е. условному мне нужно взять у условного тебя 100 биткоинов, расширить производство, и вернуть тебе 105 биткоинов. Где возьмутся эти 5 биткоинов? ))) Или кредитование будет под 0%? Это резко затормозит развитие технологий и прочего. Потому как все будут не расширять сейчас, а копить годами чтобы потом расширить, а никто давать в долг не будет, ибо зачем давать в долг под 0%?
Эту функцию будет выполнять фиат, на графике выше его судьба. Биткоин - источник интереса к доллару, который может замедлить его угасание.
-
Netz
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 20.05.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:41
Netz написав:
Биткоин - источник интереса к доллару
Раскройте, я чтото не понимаю. Звучит как МММ - источник интереса к рублю. Какой интерес? На основании чего? Чтобы что? Доллар и так интересен в мире. Как и золото. Как сюда приплели биткоин, который инфляции не подвержен? Ну не подвержен, какой в нем итоговый смысл? Чтоб скормить последующим держателям - шо будет тока дорожать?
Как только до хомячков(не тех шо тапают) дойдет, что вся экосистема крипты завязана на фиат и что крипту не засунуть в электронику и прочие штуки, как золото например - вот тогда настанет время продавать ))) А пока нужно загнать больше оленей. ИМХО.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 14:18
dimo_0n
Доллар и так интересен в мире
Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.
Раскройте, я чтото не понимаю. Звучит как МММ - источник интереса к рублю. Какой интерес? На основании чего? Чтобы что?
Если очень кратко, то это будет работать по аналогии с нефтедолларом.
-
Netz
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 20.05.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2024 16:23
Netz написав:osafly
У всего есть инфляционная составляющая зависящая от множества факторов.
У Биткоина - нет
Даже у золота есть инфляция
Да, примерно 2% в год. В отличие от золота, биткоина нельзя добыть больше, стимулируя майнеров, когда его цена на пике
У биткоина если и нет инфляции,потому что он не валюта...Это товар.Он производится-добывается..Но у всякого товара вместо инфляции есть срок годности,актуальность,время использования...Best before. Sell by.Технологии подвержены старению..К валюте-это не применимо...Смотрите мой самый первый пост...Сравнение х...с пальцем-актуально и применимо как никогда.Вы все время путаете между ними
и сравниваете
dimo_0n написав:
Понятно. Адепты крипты, с прокаченными навыками экономистов из тиктоков. Грайтесь.
По инфляции. Вы можете дать определение термину хоть?
Да...мы адепты крипты...А Вы адепт чего??Веткой ошиблись?? Хоть какой то говнокоин на счету имеется?? 0.000000000000001 хотя бы биткоина есть?? Да....граемся в блокчейн.Что не так???
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1758
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|116396
|255724573
|
Сер 25 вер, 2024 17:19
farm
|
|7978
|23224339
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110611
|
|