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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3460346134623463
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 16:47

osafly

У биткоина если и нет инфляции,потому что он не валюта...Это товар.Он производится-добывается..Но у всякого товара вместо инфляции есть срок годности,актуальность,время использования...Best before. Sell by.

Золото - это валюта получается? Инфляция есть. Срок годности неограничен. Актуальность не теряет. Используется.

Вы все время путаете между ними :mrgreen: и сравниваете

Напомните, что я путаю и сравниваю?
Netz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Netz написав:Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.

Можно в цифрах за последние лет 30?
я вижу такие цифры
https://www.imf.org/-/media/Images/IMF/ ... art-1.ashx
или если хотите - тут https://data.imf.org/?sk=e6a5f467-c14b- ... 09ec4e62a4

что есть у вас?
  Netz написав:Если очень кратко, то это будет работать по аналогии с нефтедолларом.

А давайте не кратко. Зачем нефтедоллар заменять на нефтебиткоин? Чтобы что?
  osafly написав:?Веткой ошиблись??

Наверное вы правы... Ошибся.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 18:53

  Netz написав:osafly

У биткоина если и нет инфляции,потому что он не валюта...Это товар.Он производится-добывается..Но у всякого товара вместо инфляции есть срок годности,актуальность,время использования...Best before. Sell by.

Золото - это валюта получается? Инфляция есть. Срок годности неограничен. Актуальность не теряет. Используется.

Вы все время путаете между ними :mrgreen: и сравниваете

Напомните, что я путаю и сравниваю?


Блин....Вы что,реально не понимаете???Золото,пусть и товар,но это не нули и цифры в виде каких то там кодов...Золото есть в резервах всех адекватных стран,причем у самых хитрож... это процент более 60 Италия-Франция-Нидерланды-Германия...Физическое золото-в слитках,болванках и пр.Наравне с резервами в валюте-евро и долларах...Ну,некоторые утырки держат в юанях...Золото=прямая кореляция и ценность в долларах.У золота нет привязки к технологии...Золото вечно уже несколько тысяч лет.К чему привязан биткоин???В резервах каких стран он есть??? Пилипизд..ческого Сальвадора??
Напомнить что Вы путаете все время при сравнении?? Хер с пальцем....т.е-доллар и биткоин.
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
osafly
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