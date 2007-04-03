У биткоина если и нет инфляции,потому что он не валюта...Это товар.Он производится-добывается..Но у всякого товара вместо инфляции есть срок годности,актуальность,время использования...Best before. Sell by.
Золото - это валюта получается? Инфляция есть. Срок годности неограничен. Актуальность не теряет. Используется.
У биткоина если и нет инфляции,потому что он не валюта...Это товар.Он производится-добывается..Но у всякого товара вместо инфляции есть срок годности,актуальность,время использования...Best before. Sell by.
Золото - это валюта получается? Инфляция есть. Срок годности неограничен. Актуальность не теряет. Используется.
Вы все время путаете между ними и сравниваете
Напомните, что я путаю и сравниваю?
Блин....Вы что,реально не понимаете???Золото,пусть и товар,но это не нули и цифры в виде каких то там кодов...Золото есть в резервах всех адекватных стран,причем у самых хитрож... это процент более 60 Италия-Франция-Нидерланды-Германия...Физическое золото-в слитках,болванках и пр.Наравне с резервами в валюте-евро и долларах...Ну,некоторые утырки держат в юанях...Золото=прямая кореляция и ценность в долларах.У золота нет привязки к технологии...Золото вечно уже несколько тысяч лет.К чему привязан биткоин???В резервах каких стран он есть??? Пилипизд..ческого Сальвадора?? Напомнить что Вы путаете все время при сравнении?? Хер с пальцем....т.е-доллар и биткоин. Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.