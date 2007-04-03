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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:06
Velz написав: sens написав: Velz написав:
Боже боже.. Срач биток VS доллар. Не знаете в чем хранить сбережения- лучше задонатьте на ЗСУ!
Хто заробив на хом'яку сьогодні більше 100 баксів ?
Я даже не знаю что это такое. Мой интерес к крипте ограничивался купить битка-другого и держать пока не розбагатию,да и выскочить с ними проще. Кстати,в этой теме вроде не обсуждали грязные битки. А я вот на одном форуме нашел такую тему-чел пишет, зашли с риском 19,через неделю риск 80. Ну пошли обсуждение миксеров и т.д., по ходу по недавним тразакциям метки поставили. Лыхо.
Бакс хоть на зуб можно пощупать сразу. Минус битку.
Это пздц...Я пошел отсюда.Сегодня в дурдоме день открытых дверей...
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