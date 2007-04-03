RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3461346234633464
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:06

  Velz написав:
  sens написав:
  Velz написав:Боже боже.. Срач биток VS доллар. Не знаете в чем хранить сбережения- лучше задонатьте на ЗСУ!

Хто заробив на хом'яку сьогодні більше 100 баксів ?


Я даже не знаю что это такое. Мой интерес к крипте ограничивался купить битка-другого и держать пока не розбагатию,да и выскочить с ними проще. Кстати,в этой теме вроде не обсуждали грязные битки. А я вот на одном форуме нашел такую тему-чел пишет, зашли с риском 19,через неделю риск 80. Ну пошли обсуждение миксеров и т.д., по ходу по недавним тразакциям метки поставили. Лыхо.
Бакс хоть на зуб можно пощупать сразу. Минус битку.


Это пздц...Я пошел отсюда.Сегодня в дурдоме день открытых дверей...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
3
2
  #<1 ... 3461346234633464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11639, 11640, 11641
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116403 255727315
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2024 23:29
Бетон
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23224811
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 110692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3532)
25.09.2024 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.