RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3461346234633464
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:06

  Velz написав:
  sens написав:
  Velz написав:Боже боже.. Срач биток VS доллар. Не знаете в чем хранить сбережения- лучше задонатьте на ЗСУ!

Хто заробив на хом'яку сьогодні більше 100 баксів ?


Я даже не знаю что это такое. Мой интерес к крипте ограничивался купить битка-другого и держать пока не розбагатию,да и выскочить с ними проще. Кстати,в этой теме вроде не обсуждали грязные битки. А я вот на одном форуме нашел такую тему-чел пишет, зашли с риском 19,через неделю риск 80. Ну пошли обсуждение миксеров и т.д., по ходу по недавним тразакциям метки поставили. Лыхо.
Бакс хоть на зуб можно пощупать сразу. Минус битку.


Это пздц...Я пошел отсюда.Сегодня в дурдоме день открытых дверей...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:15

  osafly написав:
Это пздц...Я пошел отсюда.Сегодня в дурдоме день открытых дверей...

наконец-то!!!! :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:44

  Олежан написав:
  osafly написав:
Это пздц...Я пошел отсюда.Сегодня в дурдоме день открытых дверей...

наконец-то!!!! :mrgreen:


Да,теперь какое то время,ты можешь себя спокойно чувствовать,в знакомой среде и в отсутствии врачей.И не забывай фиксировать иксы.Помни-покупаешь Мina по 4,5$-продаешь по 0.4$(как в твоем случае)-это войдет в учебники и пособие по трейдингу :mrgreen: Прибыль-ложишь в карман,не забывай ее выводить,после инвестируешь в какой то недострой в Буче-лет через пять снова фиксируешь прибыль :D Это тебе индивидуальный бизнес план,как управлять миром финансов не привлекая внимания санитаров.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
3
2
  #<1 ... 3461346234633464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11640, 11641, 11642
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116411 255733191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2024 12:18
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23225289
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 110700
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (894)
26.09.2024 12:49
Ринок ОВДП (6832)
26.09.2024 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.