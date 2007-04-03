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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58
Netz написав:dimo_0n
Доллар и так интересен в мире
Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.
Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством?
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