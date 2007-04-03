|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58
Netz написав:dimo_0n
Доллар и так интересен в мире
Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.
Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5386
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01
osafly написав:
Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
Вы реально все еще кормите этого троля?
Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:12
Rack написав: osafly написав:
Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
Вы реально все еще кормите этого троля?
Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
электричество в психушке дали вот и полезло
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1297
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|116425
|255743111
|
П'ят 27 вер, 2024 11:51
sens
|
|7978
|23225754
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110734
|
|