Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01
Вы реально все еще кормите этого троля? Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:08
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
овномуха в своем репертуаре)
под грибами
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