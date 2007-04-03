|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58
Netz написав:dimo_0n
Доллар и так интересен в мире
Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.
Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5386
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01
osafly написав:
Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
Вы реально все еще кормите этого троля?
Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:49
чуток продался па 65500-66т.= рано какабычна. бум перебивать атн?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7571
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6521 раз.
- Подякували: 1124 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|116425
|255744595
|
П'ят 27 вер, 2024 15:44
Успіх
|
|7978
|23225792
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|110734
|
|