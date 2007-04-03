Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством?
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01
Вы реально все еще кормите этого троля? Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:06
Вы правы...Я уже это понял...Просто модератор многое почистил,уже не видно...привел более-менее ветку в порядок,чтоб палату не напоминала.Я ж думал здесь ветка финансовой грамотности,развития...А оно,на психушку стало похоже пару страниц...Двое прибежали новых-буйных...Старый обормот Минщик(сделавший 11 отрицательных иксов на говнотокене Mina) тоже выползло с мусорки завидело своих...надо отметиться.Надо было еще Аккурта с соседней ветки позвать и был бы Фулл Хауз...Но тот от очередных люлей от турецких охранников строек,где то отходняки ловит на каком то очередном румынском подвале.
Исправлюсь.С дураками больше ни-ни.Обещаю
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