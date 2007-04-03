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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3461346234633464
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58

  Netz написав:dimo_0n

Доллар и так интересен в мире

Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.


Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством? :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01

  osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.

Вы реально все еще кормите этого троля? :) Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:49

чуток продался па 65500-66т.= рано какабычна. бум перебивать атн?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:06

  Rack написав:
  osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.

Вы реально все еще кормите этого троля? :) Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.


Вы правы...Я уже это понял...Просто модератор многое почистил,уже не видно...привел более-менее ветку в порядок,чтоб палату не напоминала.Я ж думал здесь ветка финансовой грамотности,развития...А оно,на психушку стало похоже пару страниц...Двое прибежали новых-буйных...Старый обормот Минщик(сделавший 11 отрицательных иксов на говнотокене Mina) тоже выползло с мусорки :lol: завидело своих...надо отметиться.Надо было еще Аккурта с соседней ветки позвать и был бы Фулл Хауз...Но тот от очередных люлей от турецких охранников строек,где то отходняки ловит на каком то очередном румынском подвале.
Исправлюсь.С дураками больше ни-ни.Обещаю :D
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:13

  чик написав:чуток продался па 65500-66т.= рано какабычна. бум перебивать атн?

до конца года 80к увидим
Олежан
 
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Хріплий з Кефіром беснуються під Луною. Це вже альтсезон?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:35

Ич як кісточки обмивають😁


Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science.
ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші
2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами?
Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях.
Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм.
З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму
Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:02

  Bobua написав:Ич як кісточки обмивають😁


Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science.
ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші
2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами?
Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях.
Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм.
З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму
Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/

:mrgreen:
SAndriy1
 
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