RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3461346234633464
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:58

  Netz написав:dimo_0n

Доллар и так интересен в мире

Существенно меньше желающих спонсировать растущий госдолг.


Давать под пристойный процент в долг заемщику с безупречной кредитной историей уже стало называться спонсорством? :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 18.12.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:01

  osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.

Вы реально все еще кормите этого троля? :) Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
Rack
 
Повідомлень: 670
З нами з: 29.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:49

чуток продался па 65500-66т.= рано какабычна. бум перебивать атн?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7571
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6521 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 20:06

  Rack написав:
  osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???....
Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.

Вы реально все еще кормите этого троля? :) Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.


Вы правы...Я уже это понял...Просто модератор многое почистил,уже не видно...привел более-менее ветку в порядок,чтоб палату не напоминала.Я ж думал здесь ветка финансовой грамотности,развития...А оно,на психушку стало похоже пару страниц...Двое прибежали новых-буйных...Старый обормот Минщик(сделавший 11 отрицательных иксов на говнотокене Mina) тоже выползло с мусорки :lol: завидело своих...надо отметиться.Надо было еще Аккурта с соседней ветки позвать и был бы Фулл Хауз...Но тот от очередных люлей от турецких охранников строек,где то отходняки ловит на каком то очередном румынском подвале.
Исправлюсь.С дураками больше ни-ни.Обещаю :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:13

  чик написав:чуток продался па 65500-66т.= рано какабычна. бум перебивать атн?

до конца года 80к увидим
Олежан
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:15

Хріплий з Кефіром беснуються під Луною. Це вже альтсезон?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5765
З нами з: 05.05.21
Подякував: 436 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:35

Ич як кісточки обмивають😁


Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science.
ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші
2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами?
Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях.
Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм.
З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму
Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:02

  Bobua написав:Ич як кісточки обмивають😁


Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science.
ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші
2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами?
Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях.
Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм.
З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму
Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/

:mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 853
З нами з: 17.01.15
Подякував: 319 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:48

А після Хріплого зразу Кефир таки пульне чи спочатку відобідають Солянкою? :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5765
З нами з: 05.05.21
Подякував: 436 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 3461346234633464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: margozalizo і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11642, 11643, 11644
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116439 255757647
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 17:21
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23226139
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 110752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12792)
29.09.2024 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.