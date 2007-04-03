osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???.... Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
Вы реально все еще кормите этого троля? Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
osafly написав:Блин....Вы что,реально не понимаете???.... Раз до Вас никак не доходит и не можете расшифровать.
Вы реально все еще кормите этого троля? Залетел на ветку( и на форум) высер бородатый нарратив рашапропаганды - нового они никак не придумают.. а вы теперь сами же этот маховик и раскручиваете..Аж обидно, как легко вас втянуть в этот пустой срач.
Вы правы...Я уже это понял...Просто модератор многое почистил,уже не видно...привел более-менее ветку в порядок,чтоб палату не напоминала.Я ж думал здесь ветка финансовой грамотности,развития...А оно,на психушку стало похоже пару страниц...Двое прибежали новых-буйных...Старый обормот Минщик(сделавший 11 отрицательных иксов на говнотокене Mina) тоже выползло с мусорки завидело своих...надо отметиться.Надо было еще Аккурта с соседней ветки позвать и был бы Фулл Хауз...Но тот от очередных люлей от турецких охранников строек,где то отходняки ловит на каком то очередном румынском подвале. Исправлюсь.С дураками больше ни-ни.Обещаю
Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science. ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші 2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами? Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях. Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм. З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/
Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science. ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші 2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами? Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях. Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм. З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/