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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3462346334643465
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 22:12

  osafly написав:
  Олежан написав:до конца года 80к увидим


Ты лично увидишь игру "на скрипке Страдивари" Это виртуальная игра "на локте" без скрипки :lol: тренируйся по утрам перед зеркалом под Вивальди и Моцарта.Ото тебе будут твои иксы :mrgreen: Собирай самодельный леджер из пылесоса,чтоб больше влезло.Будешь его на шнурке за собой возить и гордиться сам собой


Это вы на онанизм намекаете? Вы видели как играют на скрипке, где идет кисть? Это нужно быть Рокко Сифреди. У обычного человека это ближе к игре на балалайке,с точки зрения биомеханики кисти.
По теме- скоро биток вниз стремительным домкратом? Или плавно пойдет вниз?
Velz
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.09.24
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