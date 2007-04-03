osafly написав:
Ты лично увидишь игру "на скрипке Страдивари" Это виртуальная игра "на локте" без скрипки тренируйся по утрам перед зеркалом под Вивальди и Моцарта.Ото тебе будут твои иксы Собирай самодельный леджер из пылесоса,чтоб больше влезло.Будешь его на шнурке за собой возить и гордиться сам собой
Это вы на онанизм намекаете? Вы видели как играют на скрипке, где идет кисть? Это нужно быть Рокко Сифреди. У обычного человека это ближе к игре на балалайке,с точки зрения биомеханики кисти.
По теме- скоро биток вниз стремительным домкратом? Или плавно пойдет вниз?