Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science. ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші 2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами? Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях. Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм. З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/
Huxley.media. About Philosophy, Business, Art and Science. ПСИХОПАТИ З БІТКОЇНОМ: представники «темної тріади» захоплюють нові бізнес-ніші 2024 року користувачі цифрових активів становили 6,8% світового населення. Це приблизно 562 мільйони осіб. Хто ж володіє криптовалютами? Соцдослідження малюють такий портрет: це відносно молоді люди, фінансово незалежні, які чудово орієнтуються в сучасних цифрових технологіях. Крім того, науковцями було виявлено зв'язок між володінням криптовалютою і «темними» особистісними характеристиками, як-от нарцисизм, макіавеллізм, психопатія й садизм. З погляду психології у злочинців і користувачів криптовалюти справді є щось спільне — висока схильність до психопатії та нарцисизму Читати українською: https://huxley.media/uk/psihopati-z-bit ... nes-nishi/