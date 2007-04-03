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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:06
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
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Ірина_
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09
полезный обзор от ташника https://www.youtube.com/watch?v=GI5raocfyrI
с точками входа-выхода...
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:24
Ірина_ написав:
Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.
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Velz
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:26
Velz написав: Ірина_ написав:
Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.
А почему скоро? вроде уже
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