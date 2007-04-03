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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:06

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати

Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09

полезный обзор от ташника https://www.youtube.com/watch?v=GI5raocfyrI с точками входа-выхода...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:24

  Ірина_ написав:Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!


Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:26

  Velz написав:
  Ірина_ написав:Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!


Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.

А почему скоро? вроде уже :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:00

хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше?
kotyk222
 
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