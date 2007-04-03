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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3462346334643465
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:06

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати

Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09

полезный обзор от ташника https://www.youtube.com/watch?v=GI5raocfyrI с точками входа-выхода...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:24

  Ірина_ написав:Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!


Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:26

  Velz написав:
  Ірина_ написав:Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!


Скоро начнет падать. Не брать ни в коем случае. Я так думаю.

А почему скоро? вроде уже :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:00

хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:56

  kotyk222 написав:хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше?

Пару бутилочек Кефиру, пачку Хріплого, і може ото Діда приголублю нуу зовсім троХи -- на чверть шага.
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 02 жов, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:57

  kotyk222 написав:хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше?


До сих пор думаю что должны прийти тестировать красную трендовую линию на графике.Если вдруг ее пробъем,будет ж..па.А какой красивый восходящий треугольник вырисовывается с верхней границей 95-97тыс...А если ложно все это пробить,то 100+ Но чтобы пойти туда,нужно преодолеть 67700 и 70000 две краткосрочные трендовые сопротивлений(на графике).Все предельно просто-лишь тогда возможен позитив.Но все восходящие треугольники пробиваются в конечном счете вниз..
Очень интересно на данный момент выглядит график золота...Там шортовые дивергенции на всех таймфреймах,никогда ни на одном инструменте такого не видел-4ч,1д,1н,1м,6м,1год даже...Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..Но...Тут у нас полноценная война наметилась на ближнем востоке..И по итогу,золото может все эти дивера и поломать и если не обновлять хаев,то и не падать..А вот крипте,краткосрочно,может быть а-я-я-й...Но верю,скоро таки альты воскреснут...Время подходит...Будет всем нам праздник..Но нужно быть готовым к финальному выносу еще раз вниз..У кого осталось бабло и кто морально устойчивый-можно подбирать альту лесенкой по уровням..Предпочтение-новые проекты-старые востребованные блокчейны-лееры,которые втоптали в грязь и...выбрать можно,думайте головой..


MINA(щику)-график не смотреть.Психика слабая-не выдержит :mrgreen:


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osafly
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