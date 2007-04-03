Додано: Сер 02 жов, 2024 10:57

kotyk222 написав: хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше? хто що купує на розпродажу? чи буде дешевше?

До сих пор думаю что должны прийти тестировать красную трендовую линию на графике.Если вдруг ее пробъем,будет ж..па.А какой красивый восходящий треугольник вырисовывается с верхней границей 95-97тыс...А если ложно все это пробить,то 100+ Но чтобы пойти туда,нужно преодолеть 67700 и 70000 две краткосрочные трендовые сопротивлений(на графике).Все предельно просто-лишь тогда возможен позитив.Но все восходящие треугольники пробиваются в конечном счете вниз..Очень интересно на данный момент выглядит график золота...Там шортовые дивергенции на всех таймфреймах,никогда ни на одном инструменте такого не видел-4ч,1д,1н,1м,6м,1год даже...Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..Но...Тут у нас полноценная война наметилась на ближнем востоке..И по итогу,золото может все эти дивера и поломать и если не обновлять хаев,то и не падать..А вот крипте,краткосрочно,может быть а-я-я-й...Но верю,скоро таки альты воскреснут...Время подходит...Будет всем нам праздник..Но нужно быть готовым к финальному выносу еще раз вниз..У кого осталось бабло и кто морально устойчивый-можно подбирать альту лесенкой по уровням..Предпочтение-новые проекты-старые востребованные блокчейны-лееры,которые втоптали в грязь и...выбрать можно,думайте головой..MINA(щику)-график не смотреть.Психика слабая-не выдержит