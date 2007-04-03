Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:06
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Біткоїн біля позначки 63 тис. доларів: що очікувати
Будь ласка, поділіться своїми прогнозами у коментарях!
Додано: Вів 01 жов, 2024 20:09
полезный обзор от ташника
Додано: Вів 01 жов, 2024 20:24
Додано: Вів 01 жов, 2024 22:26
Додано: Сер 02 жов, 2024 10:56
Пару бутилочек Кефиру, пачку Хріплого, і може ото Діда приголублю нуу зовсім троХи -- на чверть шага.
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 02 жов, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2024 10:57
До сих пор думаю что должны прийти тестировать красную трендовую линию на графике.Если вдруг ее пробъем,будет ж..па.А какой красивый восходящий треугольник вырисовывается с верхней границей 95-97тыс...А если ложно все это пробить,то 100+ Но чтобы пойти туда,нужно преодолеть 67700 и 70000 две краткосрочные трендовые сопротивлений(на графике).Все предельно просто-лишь тогда возможен позитив.Но все восходящие треугольники пробиваются в конечном счете вниз..
Очень интересно на данный момент выглядит график золота...Там шортовые дивергенции на всех таймфреймах,никогда ни на одном инструменте такого не видел-4ч,1д,1н,1м,6м,1год даже...Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..Но...Тут у нас полноценная война наметилась на ближнем востоке..И по итогу,золото может все эти дивера и поломать и если не обновлять хаев,то и не падать..А вот крипте,краткосрочно,может быть а-я-я-й...Но верю,скоро таки альты воскреснут...Время подходит...Будет всем нам праздник..Но нужно быть готовым к финальному выносу еще раз вниз..У кого осталось бабло и кто морально устойчивый-можно подбирать альту лесенкой по уровням..Предпочтение-новые проекты-старые востребованные блокчейны-лееры,которые втоптали в грязь и...выбрать можно,думайте головой..
MINA(щику)-график не смотреть.Психика слабая-не выдержит
Додано: Чет 03 жов, 2024 00:35
osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.
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