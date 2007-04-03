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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:57
Velz написав:osafly
я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.
Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.
Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"
Казак-не рукоблудить!Знаю подсматриваешь тут за нами.Продавай своего старого пердуна EOS,тут девчонок симпатишных,модных-новых завезли
Женим тебя
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:56
osafly написав:
Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..
на 2000 пойдем?
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sergia
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:15
sergia написав: osafly написав:
Коррекция по золоту аж пищит и должна начаться в любой момент..
на 2000 пойдем?
Думаю 2100-2200.Первая глобальная цель 2385. Но если затеют настоящую,крупномасштабную войнушку на ближнем востоке,падение трошки подождет,а перехай если и будет-не значительный.Золото очень,очень перегрето уже и перекуплено.Самое дно,да-район 2000 тем более,это круглый уровень,с ценой магнитом и восходящей трендовой линией в виде поддержки по траектории
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osafly
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