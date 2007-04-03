Додано: Чет 03 жов, 2024 23:32

Ребята,выручайте! вопрос не в тему, но думаю кто в крипте шарит,тут точно поможет.

Вводная- сидел ночью на террасе, флудил в сети, потом встал,перецепился об одного из своих псов, какого-то хрена спящего на проходе. Итог- ссадины по телу+непонятки с сОбаками (реально предъявили,какого хрена наступаю)+разбил экран на своей старой ПРОшке. Купил сегодня взамен зенбук олед на 7-мом райзене. Настраиваю.Проблема с ярлыками сайтов на рабочем столе (не про папки речь,а именно ярлыки сайтов). На всех предыдущих ноутах были нормальные ярлыки- типа белый квадрат и в нем ЛОГОТИП сайта или форума,что делало их быстроразличаемыми.

Здесь делаю ярлык -появляется лого мозиллы с надписью сайта, выбираю сменить значок- в наборе разная хрень. А мне нужно именно типа фон с оригинальным логотипом сайта, так проще и удобней. Как допилить?На старом тоже мозилла была, мне ставили на мак винду ибо я так привык.