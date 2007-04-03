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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3464346534663467
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:45

Приклеплю свой график золота,может кому будет интересно...Но интерес в другом.Я недавно крепил график битка...и вот график золота...Кто нибудь что нибудь видит?? Различия-отличия-схожести....Ваши мысли на этот счет будут интересны.Викторина хлопцы :idea: :?:

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:51

  osafly написав:
  Velz написав:osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.


Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.

Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"

Взял по 4,7
спасибо!
SAndriy1
 
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  #<1 ... 3464346534663467
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