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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:45
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osafly
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:51
osafly написав: Velz написав:osafly
я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.
Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.
Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"
Взял по 4,7
спасибо!
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SAndriy1
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:26
SAndriy1 написав:
Взял по 4,7
спасибо!
Тоже добирал...На ОКХ если в гибком стейкинге держать,последние месяца полтора плавающая ставка 30-90% Нема смысла даже ее в стейкинг отправлять на Банане,или лочить в блокчейне под 9-10%)через тот же ОКХ, бо изымать с блокчейна 3 недели вывод этой монеты....Держу ее в долгосрок...Хотя и для краткосрочных спекуляций-инструмент отличный...
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osafly
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:00
Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?
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2XL
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:03
У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
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osafly
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Додано: Нед 06 жов, 2024 17:45
osafly написав:
У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?
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sens
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Додано: Нед 06 жов, 2024 19:47
sens написав: osafly написав:
У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?
Самый гідний вариант-наличка и леджер и не связываться ни с банками,ни с кем.....
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osafly
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Додано: Нед 06 жов, 2024 21:15
sens написав: osafly написав:
У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?
Тарифи Трасті+
основна валюта - євро, можна підключити кріпту, яка перед використанням конвертується у євро
Поповнення гаманця (є р2р)
ЮСДТ -- по тарифам біржі (0...1)
євро -- тягнучкою 3.5%, штовхачкою 1.5%, СЕПА 0.5%
обмін ЮСДТ/євро -- курс десь 0.7% від курсу біржі і коміс 0.5% = 1,2%
вивід з гаманця (є р2р)
євро на картку - 2+2%, і сам переказ іде 1..6 г
обмін євро/ЮСДТ -- десь 0.1% +0.5%
Ну а оплата покупки на 14499 грн сьогодні була за курсом 44.67 грн/євро
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Amethyst
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:30
2XL написав:
Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?
Рекомендуємо матеріал для ознайомлення - https://finance.ua/ua/goodtoknow/5-luch ... -novichkov
.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:08
2XL написав:
Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?
фантастика підходящий вислів. Анонімні зараз тільки кріптогаманці без картки. Якщо картка не є ціллю - кріптогаманець з входом/виходом готівки через обмінку.
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sergia
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