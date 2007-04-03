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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3464346534663467
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:45

Приклеплю свой график золота,может кому будет интересно...Но интерес в другом.Я недавно крепил график битка...и вот график золота...Кто нибудь что нибудь видит?? Различия-отличия-схожести....Ваши мысли на этот счет будут интересны.Викторина хлопцы :idea: :?:

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:51

  osafly написав:
  Velz написав:osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.


Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.

Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"

Взял по 4,7
спасибо!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:26

  SAndriy1 написав:Взял по 4,7
спасибо!


Тоже добирал...На ОКХ если в гибком стейкинге держать,последние месяца полтора плавающая ставка 30-90% Нема смысла даже ее в стейкинг отправлять на Банане,или лочить в блокчейне под 9-10%)через тот же ОКХ, бо изымать с блокчейна 3 недели вывод этой монеты....Держу ее в долгосрок...Хотя и для краткосрочных спекуляций-инструмент отличный...
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 17:45

  osafly написав:У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать

До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:47

  sens написав:
  osafly написав:У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать

До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?


Самый гідний вариант-наличка и леджер и не связываться ни с банками,ни с кем.....
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:15

  sens написав:
  osafly написав:У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать

До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?

Тарифи Трасті+
основна валюта - євро, можна підключити кріпту, яка перед використанням конвертується у євро
Поповнення гаманця (є р2р)
ЮСДТ -- по тарифам біржі (0...1)
євро -- тягнучкою 3.5%, штовхачкою 1.5%, СЕПА 0.5%
обмін ЮСДТ/євро -- курс десь 0.7% від курсу біржі і коміс 0.5% = 1,2%

вивід з гаманця (є р2р)
євро на картку - 2+2%, і сам переказ іде 1..6 г
обмін євро/ЮСДТ -- десь 0.1% +0.5%

Ну а оплата покупки на 14499 грн сьогодні була за курсом 44.67 грн/євро :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:30

  2XL написав:Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?

Рекомендуємо матеріал для ознайомлення - https://finance.ua/ua/goodtoknow/5-luch ... -novichkov.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:08

  2XL написав:Є якийсь гаманець для аматорів, який легко поповнити і легко вивести? Ну і щоб платити можна було в магазинах і анонімний?
І бажано, щоб за вивід банки не блокували картку, чи це фантастика?

фантастика підходящий вислів. Анонімні зараз тільки кріптогаманці без картки. Якщо картка не є ціллю - кріптогаманець з входом/виходом готівки через обмінку.
sergia
 
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