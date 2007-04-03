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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:15
sergia написав: кріптогаманець з входом/виходом готівки через обмінку.
Прийнятно
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:33
SAndriy1 написав: osafly написав: Velz написав:osafly
я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.
Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.
Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"
Взял по 4,7
спасибо!
Вышел вчера по 5,7 - за несколько дней 20+%! Приятный бонус!
и 0,6% накапало за стейкинг
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SAndriy1
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:05
Добрий день.Подскажить як поповнити евро гаманец на биржи чи криптогаманец СЕПА-0,5проц.Не можу в додатках банкивских карт ввести.
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