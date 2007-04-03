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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3465346634673468
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

sergia написав: кріптогаманець з входом/виходом готівки через обмінку.
Прийнятно
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:33

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:
  Velz написав:osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.


Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.

Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"

Взял по 4,7
спасибо!

Вышел вчера по 5,7 - за несколько дней 20+%! Приятный бонус! :) и 0,6% накапало за стейкинг
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Добрий день.Подскажить як поповнити евро гаманец на биржи чи криптогаманец СЕПА-0,5проц.Не можу в додатках банкивских карт ввести.
sova1410
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:36

  sova1410 написав:Добрий день.Подскажить як поповнити евро гаманец на биржи чи криптогаманец СЕПА-0,5проц.Не можу в додатках банкивских карт ввести.

якщо аккаунт біржі верифіковано, то краще у підтримки відповідної біржі спитати чому картки не підв"язуються. А може й сама біржа вже заборонила такі дії.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:03

  Amethyst написав:
  sens написав:
  osafly написав:У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать

До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?

Тарифи Трасті+
основна валюта - євро, можна підключити кріпту, яка перед використанням конвертується у євро
Поповнення гаманця (є р2р)
ЮСДТ -- по тарифам біржі (0...1)
євро -- тягнучкою 3.5%, штовхачкою 1.5%, СЕПА 0.5%
обмін ЮСДТ/євро -- курс десь 0.7% від курсу біржі і коміс 0.5% = 1,2%

вивід з гаманця (є р2р)
євро на картку - 2+2%, і сам переказ іде 1..6 г
обмін євро/ЮСДТ -- десь 0.1% +0.5%

Ну а оплата покупки на 14499 грн сьогодні була за курсом 44.67 грн/євро :mrgreen:


а есть инфа когда физ.карта примерно появится?
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