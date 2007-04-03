Velz написав:osafly я оставил все замыслы по битку до головокружительного дна,если таковое состоится. Хотя вот на профильном форуме ума набираюсь-люди говорят,забудьте, на 30+ стоит куча ордеров,выкупят все.
Да не пойдет он сейчас туда...Да,на 30-ке сильная поддержка,как и на 20-ке..Но если тренд поменяется на нисходящий,пробой 30 будет лишь вопросом времени.Пока об этом совершенно рано говорить.Это шо воздух гонять бессмысленно.Сейчас внимание на альту.
Вам в качестве подсказки,да и другим участникам форума,могу дать наколку-обратить внимание на TIA...совершенно "реактивный токен" Околодонные цели как и по всей практически альте,но блин....это просто "феррари"-сколько за ней наблюдаю и торгую...Резвее монеты если и есть,то по пальцам перечесть...Причем,она никогда "не перегорает" бегает как сумасшедшая в обе стороны...Люблю такую альту.Красавица! Глобальные цели-30-40баксов для такого токена-легко!И они будут....Классный стейкинг.Все есть,все на месте...."буфера что надо"
Взял по 4,7 спасибо!
Вышел вчера по 5,7 - за несколько дней 20+%! Приятный бонус! и 0,6% накапало за стейкинг
osafly написав:У Вас пожелания из разряда Трасти плюс+Монобанк+Леджер в одном флаконе...Но пока такого нет.Чем то нужно пожертвовать и смотреть реально на вещи с точки зрения-что для Вас важнее и какой суммой Вы собираетесь оперировать
До 100000 грн у валюті, виключно для розрахунків наприклад. Трасті плюс чи є інший гідний варіант?
Тарифи Трасті+ основна валюта - євро, можна підключити кріпту, яка перед використанням конвертується у євро Поповнення гаманця (є р2р) ЮСДТ -- по тарифам біржі (0...1) євро -- тягнучкою 3.5%, штовхачкою 1.5%, СЕПА 0.5% обмін ЮСДТ/євро -- курс десь 0.7% від курсу біржі і коміс 0.5% = 1,2%
вивід з гаманця (є р2р) євро на картку - 2+2%, і сам переказ іде 1..6 г обмін євро/ЮСДТ -- десь 0.1% +0.5%
Ну а оплата покупки на 14499 грн сьогодні була за курсом 44.67 грн/євро