ViTer991 написав:Вибачте, якщо пишу не в ту тему. Як зараз людині, яка холдить, деколи торгує криптовалютою, правильно легалізувати свою діяльність? А саме вивід через p2p обмінники на карту. Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН. Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий... Буду вдячний за поради.
А шо треба легалізувати: перекази особистих коштів однієї особи іншій на 2620 з ІПН?
Ви ніяких послуг/робіт не надаєте, просто отримуєте гроші від особи як повернення особистого боргу, наприклад. Обов'язково вимагайте від Відправника квитанцію з НЕКОМЕРЦІЙНИМ (без ПДВ) призначенням цього переказу. Подробиці умов виникнення цього боргу можуть оголосити тільки зі згодою однієї із сторін.
А ФОП з яким КВЕДом?! Надання ріХлаМних і консультаційних послуг?!
Сам валютообмін між фізособами у нас не заборонено, (пере)продавати старі особисті речі (не товар!) які більше не потрібні у вашому вжитку теж не заборонено.
Крипта у нас у підвішеному стані, держава нічого не зробила для забезпечення вільного обміну/торгівлі/відношень у цьому плані
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Але все ж без фіату (державні бамажки!) не вийшло