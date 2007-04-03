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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3466346734683469
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:59

  ViTer991 написав:Вибачте, якщо пишу не в ту тему. Як зараз людині, яка холдить, деколи торгує криптовалютою, правильно легалізувати свою діяльність? А саме вивід через p2p обмінники на карту. Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН. Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий... Буду вдячний за поради.

А шо треба легалізувати: перекази особистих коштів однієї особи іншій на 2620 з ІПН?
Ви ніяких послуг/робіт не надаєте, просто отримуєте гроші від особи як повернення особистого боргу, наприклад. Обов'язково вимагайте від Відправника квитанцію з НЕКОМЕРЦІЙНИМ (без ПДВ) призначенням цього переказу. Подробиці умов виникнення цього боргу можуть оголосити тільки зі згодою однієї із сторін.

А ФОП з яким КВЕДом?! Надання ріХлаМних і консультаційних послуг?!

Сам валютообмін між фізособами у нас не заборонено, (пере)продавати старі особисті речі (не товар!) які більше не потрібні у вашому вжитку теж не заборонено.
Крипта у нас у підвішеному стані, держава нічого не зробила для забезпечення вільного обміну/торгівлі/відношень у цьому плані :evil:

Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Але все ж без фіату (державні бамажки!) не вийшло :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  ViTer991 написав:Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН.

Не все.

  ViTer991 написав:Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий...

Нет КВЭДа для таких операций.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.

Але реалізація була провальна відпочатку.
Faceless
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