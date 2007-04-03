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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:59
ViTer991 написав:
Вибачте, якщо пишу не в ту тему. Як зараз людині, яка холдить, деколи торгує криптовалютою, правильно легалізувати свою діяльність? А саме вивід через p2p обмінники на карту. Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН. Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП
(якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий... Буду вдячний за поради.
А шо треба легалізувати: перекази особистих коштів однієї особи іншій на 2620 з ІПН?
Ви ніяких послуг/робіт не надаєте, просто отримуєте гроші від особи як повернення особистого боргу, наприклад. Обов'язково вимагайте від Відправника квитанцію з НЕКОМЕРЦІЙНИМ (без ПДВ) призначенням цього переказу. Подробиці умов виникнення цього боргу можуть оголосити тільки зі згодою однієї із сторін.
А ФОП з яким КВЕДом?! Надання ріХлаМних і консультаційних послуг?!
Сам валютообмін між фізособами у нас не заборонено, (пере)продавати старі особисті речі (не товар!) які більше не потрібні у вашому вжитку теж не заборонено.
Крипта у нас у підвішеному стані, держава нічого не зробила для забезпечення вільного обміну/торгівлі/відношень у цьому плані
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Але все ж без фіату (державні бамажки!) не вийшло
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:26
ViTer991 написав:
Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН.
Не все.
ViTer991 написав:
Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий...
Нет КВЭДа для таких операций.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:55
Amethyst написав:
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.
Але реалізація була провальна відпочатку.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 02:29
Faceless написав: Amethyst написав:
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.
Але реалізація була провальна відпочатку.
Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?
І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.
А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком...
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