RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3466346734683469
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 10:59

  ViTer991 написав:Вибачте, якщо пишу не в ту тему. Як зараз людині, яка холдить, деколи торгує криптовалютою, правильно легалізувати свою діяльність? А саме вивід через p2p обмінники на карту. Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН. Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий... Буду вдячний за поради.

А шо треба легалізувати: перекази особистих коштів однієї особи іншій на 2620 з ІПН?
Ви ніяких послуг/робіт не надаєте, просто отримуєте гроші від особи як повернення особистого боргу, наприклад. Обов'язково вимагайте від Відправника квитанцію з НЕКОМЕРЦІЙНИМ (без ПДВ) призначенням цього переказу. Подробиці умов виникнення цього боргу можуть оголосити тільки зі згодою однієї із сторін.

А ФОП з яким КВЕДом?! Надання ріХлаМних і консультаційних послуг?!

Сам валютообмін між фізособами у нас не заборонено, (пере)продавати старі особисті речі (не товар!) які більше не потрібні у вашому вжитку теж не заборонено.
Крипта у нас у підвішеному стані, держава нічого не зробила для забезпечення вільного обміну/торгівлі/відношень у цьому плані :evil:

Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Але все ж без фіату (державні бамажки!) не вийшло :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  ViTer991 написав:Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН.

Не все.

  ViTer991 написав:Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий...

Нет КВЭДа для таких операций.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 14.04.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.

Але реалізація була провальна відпочатку.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35485
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 02:29

  Faceless написав:
  Amethyst написав:Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.

Але реалізація була провальна відпочатку.

Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?

І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.

А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком...
won
 
Повідомлень: 26
З нами з: 15.05.24
Подякував: 55 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 04:59

  Amethyst написав:(без ПДВ)


насколько я помню, вы во все времена эту фразу писали в любом переводе - даже когда сами себе переводили )

а что касается вывода на айбан - то это конечно очень интересно ... и фамилия полная и инн ... потом придут домой с паяльником и узнают сид-фразу
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39101
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:09

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:(без ПДВ)


насколько я помню, вы во все времена эту фразу писали в любом переводе - даже когда сами себе переводили )
Так я и продолжаю указывать "Без ПДВ" в своих переводах особистих коштів :)
За исключением переводов от Шаромыги! От у него там реально стоит триггер на эти три буХвы и он считает простое упоминание "ПДВ" в назначении признаком коммерческого назначения и не отправляет такой перевод :shock:
А вот там откуда вы зацитировали, речь шла именно о контроле самого контекста :P
Призначення (его сути), т.е. упоминание ПДВ с к.-л. суммой уже говорит коммерческом использовании СЕПа. И народ уже сливает т.о. гроши с ФОП-экков на ФЛ, указывая рекламные и консульт услуги

  IMPRINTER написав:а что касается вывода на айбан - то это конечно очень интересно ... и фамилия полная и инн ... потом придут домой с паяльником и узнают сид-фразу
Даас, вот это оч. возможно.
Т.е. само гос-во толкает обзавестись лесом дропов всех криптоманов. И пофиг, шо ты крутишь 100уе мамкиных денег как вся школота сейчас :roll:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 3466346734683469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11667, 11668, 11669
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
116684 255934120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2024 08:46
jump
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23235731
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6922)
23.10.2024 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.