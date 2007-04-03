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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 19 жов, 2024 10:59
ViTer991 написав:
Вибачте, якщо пишу не в ту тему. Як зараз людині, яка холдить, деколи торгує криптовалютою, правильно легалізувати свою діяльність? А саме вивід через p2p обмінники на карту. Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН. Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП
(якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий... Буду вдячний за поради.
А шо треба легалізувати: перекази особистих коштів однієї особи іншій на 2620 з ІПН?
Ви ніяких послуг/робіт не надаєте, просто отримуєте гроші від особи як повернення особистого боргу, наприклад. Обов'язково вимагайте від Відправника квитанцію з НЕКОМЕРЦІЙНИМ (без ПДВ) призначенням цього переказу. Подробиці умов виникнення цього боргу можуть оголосити тільки зі згодою однієї із сторін.
А ФОП з яким КВЕДом?! Надання ріХлаМних і консультаційних послуг?!
Сам валютообмін між фізособами у нас не заборонено, (пере)продавати старі особисті речі (не товар!) які більше не потрібні у вашому вжитку теж не заборонено.
Крипта у нас у підвішеному стані, держава нічого не зробила для забезпечення вільного обміну/торгівлі/відношень у цьому плані
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Але все ж без фіату (державні бамажки!) не вийшло
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:26
ViTer991 написав:
Тепер обмінники виплачують кошти за обміном через IBAN та ЄДРПОУ/ІПН.
Не все.
ViTer991 написав:
Сумми невеликі, але все ж назріває питання до легалайзу: відкривати ФОП (якщо так, то який квед), чи єдиний варіант це декларація та % фіз. осіб, а податок там великий...
Нет КВЭДа для таких операций.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 17:55
Amethyst написав:
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.
Але реалізація була провальна відпочатку.
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Faceless
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Додано: Сер 23 жов, 2024 02:29
Faceless написав: Amethyst написав:
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.
Але реалізація була провальна відпочатку.
Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?
І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.
А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком...
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Додано: Сер 23 жов, 2024 04:59
Amethyst написав:
(без ПДВ)
насколько я помню, вы во все времена эту фразу писали в любом переводе - даже когда сами себе переводили )
а что касается вывода на айбан - то это конечно очень интересно ... и фамилия полная и инн ... потом придут домой с паяльником и узнают сид-фразу
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:09
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
(без ПДВ)
насколько я помню, вы во все времена эту фразу писали в любом переводе - даже когда сами себе переводили )
Так я и продолжаю указывать "Без ПДВ" в своих переводах особистих коштів
За исключением переводов от Шаромыги! От у него там реально стоит триггер на эти три буХвы и он считает простое упоминание "ПДВ" в назначении признаком коммерческого назначения и не отправляет такой перевод
А вот там откуда вы зацитировали, речь шла именно о контроле самого контекста
Призначення (его сути), т.е. упоминание ПДВ с к.-л. суммой
уже говорит коммерческом использовании СЕПа. И народ уже сливает т.о. гроши с ФОП-экков на ФЛ, указывая рекламные и консульт услуги
IMPRINTER написав:
а что касается вывода на айбан - то это конечно очень интересно ... и фамилия полная и инн ... потом придут домой с паяльником и узнают сид-фразу
Даас, вот это оч. возможно.
Т.е. само гос-во толкает обзавестись лесом дропов всех криптоманов. И пофиг, шо ты крутишь 100уе мамкиных денег как вся школота сейчас
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Amethyst
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:28
won написав: Faceless написав: Amethyst написав:
Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.
Але реалізація була провальна відпочатку.
Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?
І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.
А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком...
Я не виступаю за відкритий банкінг, просто є об'єктивні факти, Україна до psd2 доєдналася багато років тому.
Біткойн був дуже цікавим експериментом, тому я й зацікавився ним ще в 2012. Але просто цікавим.
Сказати що я проти крипти може хіба той, хто на цій гілці нещодавно. Я просто скептик.
Перші алгоритми (той ж біткойн) як засіб платежу були повний відстій, навіть не для дрібних транзакцій, а й якщо то запропонувати бізнесу. Гірше СЕП, гірше ніж SEPA: непрогнозований час виконання, стрибаюча комісія. І як засіб для збереження сумнівний, з надзвичайно припадочним курсом (це й нікуди не ділося). Шалене захоплення майнінном по всьому світу взагалі перетворило всі PoW в абсурд.
Стейбли не мають цих хвороб, але абсурдні з інших причин. Прив'язані до певного фіату. Так набіса вони взагалі потрібні? Яку задачу вони вирішують краще? Чи не здається вам абсурдним те, що алгоритм децентралізації приліпили на стейбл, що емітується централізовано одним емітентом, і прив' язана до фіату, який так само емітується і контролюється централізовано?
Чи не тому сфера застосування крипти практично не виходить далі бірж і криптообмінок, бо на практиці вони нікому не треба?
Як неодноразово тут писав, у алгоритмів на базі блокчейну є цікаві сфери застосування, але я не бачу їх як заміни масовим платіжним системам, хіба можуть бути використані в тих же свіфт/сепа.
П.С. А що ви маєте проти НБУ?
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Faceless
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