Додано: Сер 23 жов, 2024 11:28

won написав: Faceless написав: Amethyst написав: Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу. Сама крипта була задумана як противага зарегульованому централізованому фінансовому світу.

Але реалізація була провальна відпочатку. Але реалізація була провальна відпочатку.

Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?



І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.



А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком... Ану ж розкажіть, в чому недосконалість саме математичного алгоритму?І біток як перший криптокоїн, гадаю, не був задуманий ні як що, а просто як розвиток математичної концепції, алгоритму. Всі подальші аспекти його практичного застосування були виявлені по факту. І - так, для розрахунків саме біток не зовсім підходить (повільно, високі комісії), скоріше переважно для спекуляцій, поки ринок готовий платити за нього запропоновану ціну, але стейбли - цілком годяться для розрахунків по швидкості і вартості.А то ви так виглядаєте заангажованим, виступаєте за відкритий банкінг (впровадження цієї концепції), а проти крипти - що аж закрадається думка, чи не з НБУ нам часом пишуть на форумі під цім ніком...

Я не виступаю за відкритий банкінг, просто є об'єктивні факти, Україна до psd2 доєдналася багато років тому.Біткойн був дуже цікавим експериментом, тому я й зацікавився ним ще в 2012. Але просто цікавим.Сказати що я проти крипти може хіба той, хто на цій гілці нещодавно. Я просто скептик.Перші алгоритми (той ж біткойн) як засіб платежу були повний відстій, навіть не для дрібних транзакцій, а й якщо то запропонувати бізнесу. Гірше СЕП, гірше ніж SEPA: непрогнозований час виконання, стрибаюча комісія. І як засіб для збереження сумнівний, з надзвичайно припадочним курсом (це й нікуди не ділося). Шалене захоплення майнінном по всьому світу взагалі перетворило всі PoW в абсурд.Стейбли не мають цих хвороб, але абсурдні з інших причин. Прив'язані до певного фіату. Так набіса вони взагалі потрібні? Яку задачу вони вирішують краще? Чи не здається вам абсурдним те, що алгоритм децентралізації приліпили на стейбл, що емітується централізовано одним емітентом, і прив' язана до фіату, який так само емітується і контролюється централізовано?Чи не тому сфера застосування крипти практично не виходить далі бірж і криптообмінок, бо на практиці вони нікому не треба?Як неодноразово тут писав, у алгоритмів на базі блокчейну є цікаві сфери застосування, але я не бачу їх як заміни масовим платіжним системам, хіба можуть бути використані в тих же свіфт/сепа.П.С. А що ви маєте проти НБУ?