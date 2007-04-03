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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3467346834693470
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:55

Tether's Treasury in Question 🤐

The world's largest stablecoin just shared some numbers.

Tether's reserves now include $100 billion in U.S. Treasury securities, 82,000 Bitcoin (that's $5.5 billion), and 48 tons of gold.

But timing is everything.

These impressive figures emerged right as the Wall Street Journal published a report suggesting U.S. authorities might be taking a closer look at Tether's operations.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Tia кто держит, там 31-го разлок токенов на 79% капитализации. Думайте
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:06

  Игорь написав:Tia кто держит, там 31-го разлок токенов на 79% капитализации. Думайте

Большой шанс , что ударят по стакану предложением и прольют - уровни 4,5 и 3,72 ближайшие. Поглядим. Здесь биток вверх пошел, с учетом выборов и заседания ФРС как бы не на перехай - здесь всего ничего осталось!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 18:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Завтра проснёмся с новым ATH и 100% держателей BTC будут в прибыли ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 18:51

  Игорь написав:Завтра проснёмся с новым ATH и 100% держателей BTC будут в прибыли ?

Здесь все зависит как пробьют: если кольнут, снимут стопы/ликвидность и обратно - один разговор; а если пробьют сильно и проторговка будет выше нынешнего хая, то думаю он далеко пойдет!
Меня интересует хороший перехай и фиксация биткойна крупным капиталом с переходом в альткоины (падение доминации ВТС), ибо с нынешней ситуацией альтсезона пока не видать))) Биток продаю потихоньку
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:00

  SAndriy1 написав:Меня интересует хороший перехай и фиксация биткойна крупным капиталом с переходом в альткоины (падение доминации ВТС), ибо с нынешней ситуацией альтсезона пока не видать)))

Именно так.
  SAndriy1 написав:Биток продаю потихоньку

Это уровень. И альта и биток присутствует. Круто.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 19:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Тот самый момент, когда должны появится люди с ветки недвиги, с вопросами на какую биржу лучше завести 300К$. Как раз в такие моменты они и появляются
Открытый интерес - новый исторический максимум
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:31

Ірина_ Шановний модератор!
Будь ласка, розблокуйте коментатора "Zebra".
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