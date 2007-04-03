От обратного. Сначала соответствие критериям поиска, а потом уже выбор страны по доп. параметрам. Наметив заранее, можно потом обломаться в финансовых моментах.
Вы имеете ввиду перевод самому себе банк-банк? Какие ограничения по суммам, комиссии?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 жов, 2024 21:49
От обратного. Сначала соответствие критериям поиска, а потом уже выбор страны по доп. параметрам. Наметив заранее, можно потом обломаться в финансовых моментах.
Вы имеете ввиду перевод самому себе банк-банк? Какие ограничения по суммам, комиссии?
Додано: П'ят 01 лис, 2024 12:11
А держат, не дают провалиться цене. Возможно, что такой большой пакет токенов был распределен в основном между несколькими крупными держателями. А мелочь, которая насыпала свои токены в стакан, просто переварят. Но на снижении ВТС ценв держится нормально!
Но ставки по стейкингу TIA на ОКХ уже пару дней низкие (1%) - то есть токенов в обороте стало в избытке!
Додано: Суб 02 лис, 2024 22:05
Приват все поверне
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:25
більше за всіх(але не більше за Трампа звісно) на цих виборах в США перемогли криптани.
|