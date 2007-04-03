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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3469347034713472>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 21:49

  Victor8 написав:
В первую очередь надо рассматривать ту страну, в которую Вы планирую эмиграцию.
Что там с крипто валютой?

От обратного. Сначала соответствие критериям поиска, а потом уже выбор страны по доп. параметрам. Наметив заранее, можно потом обломаться в финансовых моментах.
  alex_dvornichenko написав:Зачем всё это, если деньги чистые ?

Вы имеете ввиду перевод самому себе банк-банк? Какие ограничения по суммам, комиссии?
midest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 12:11

  Игорь написав:Tia кто держит, там 31-го разлок токенов на 79% капитализации. Думайте

А держат, не дают провалиться цене. Возможно, что такой большой пакет токенов был распределен в основном между несколькими крупными держателями. А мелочь, которая насыпала свои токены в стакан, просто переварят. Но на снижении ВТС ценв держится нормально!
Но ставки по стейкингу TIA на ОКХ уже пару дней низкие (1%) - то есть токенов в обороте стало в избытке!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 22:05

Приват все поверне

https://reyestr.court.gov.ua/Review/122344374
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:25

більше за всіх(але не більше за Трампа звісно) на цих виборах в США перемогли криптани. https://t.me/readshvets/2376
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:10

  greenozon написав:більше за всіх(але не більше за Трампа звісно) на цих виборах в США перемогли криптани. https://t.me/readshvets/2376

Нам чужого не надо... но свое мы возьмем, чье бы оно не было :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:47

  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:більше за всіх(але не більше за Трампа звісно) на цих виборах в США перемогли криптани. https://t.me/readshvets/2376

Нам чужого не надо... но свое мы возьмем, чье бы оно не было :mrgreen:

"Ученик. Восхождение Трампа" можно посмотреть, чтобы понимать ху из ху. Есть и на солов'їній.
В США с 18 века страной правили 46 президентов. За более чем 200 лет против них было выдвинуто 91 уголовное дело.

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Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:57

⚡️Правительство США намерено покупать 200 тыс. биткоинов в год. Так оно хочет накопить 1 млн монет за 5 лет.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:53

  Чукча2 написав:⚡️Правительство США намерено покупать 200 тыс. биткоинов в год. Так оно хочет накопить 1 млн монет за 5 лет.

А потім тузємун і так погасить весь держборг. План, надійний, як швейцарський годинник :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 20:34

Так Трамп на днях выступил и сказал

Я знаю как погасить наш долг
Я напишу на бумажке … тут 35 триллионов в криптовалюте. Все, у нас нет долга.

Умный мужик.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:25

зробимо 77777? :D
Amethyst
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