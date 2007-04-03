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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3469347034713472
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:49

  Amethyst написав:зробимо 77777? :D

Обязательно.
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Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:30

Та це московитське ІПСО :P :P
Хай подібне на нафту намалюють :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 04:55

Шорчу старпьора з 76625. :!:
Козак-характерник
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